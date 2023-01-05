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Экс-игрок «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в Бразилии

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Зенита» и «Терека» Маурисио может продолжить карьеру в Бразилии. Контракт игрока с «Родиной» истек 1 января 2023 года.

«Вероятно, Маурисио не продолжит карьеру в России, к нему есть интерес со стороны бразильских клубов», — цитирует «РБ Спорт» агента игрока Пьера Фернандеса.

Маурисио выступал за такие российские клубы, как «Терек» (2010-2015) и «Зенит» (2016-2017).

В нынешнем сезоне 33-летний спортсмен провел за «Родину» 9 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-veroyatno-maurisio-ne-ostanetsya-v-rossii-est-interes-iz-brazilii/
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
ФК Родина
0
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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5.03 00:00
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 11
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Кирилл Панченко

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 8
П
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Алания

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Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Велес

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