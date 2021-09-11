«Текстильщик» обыграл «Олимп-Долгопрудный» на своем поле
«Текстильщик» обыграл «Олимп-Долгопрудный» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1.
Встреча проходила в Иваново. В составе хозяев дублем отличился Гога Гогричиани, еще один мяч на счету Вадима Стеклова. Единственный гол гостей забил Захар Тарасенко.
«Текстильщик» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ с 9 очками в 10 матчах. «Олимп-Долгопрудный» идет на 17-м месте с 9 очками в 10 встречах.
ФНЛ
10-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 3:1 (3:0)
Голы: Гогричиани, 6 (1:0). Стеклов, 25 (2:0). Гогричиани, 39 (3:0). Тарасенко, 81 (3:1).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Косицин, Обивалин, Горюшкин, Машуков, Мосейчук (Пруцев, 46), Стеклов (Мнацаканян, 65), Шведюк, Гогричиани (Рудаков, 73. Аванесян, 84), Бачинский (Н`Диайe, 73).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Большаков, Никитенков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Масимов, 79), Великородный (Косянчук, 25), Янов (Балахонцев, 46), Тарасенко, Булия (Погорелов, 61).
Предупреждения: Янов, 14. Шведюк, 17. Мосейчук, 27. Бачинский, 32. Лоуренс, 62. Обивалин, 90+1.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
11 сентября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
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