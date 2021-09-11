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«Текстильщик» обыграл «Олимп-Долгопрудный» на своем поле

18:00
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«Текстильщик» обыграл «Олимп-Долгопрудный» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1.

Встреча проходила в Иваново. В составе хозяев дублем отличился Гога Гогричиани, еще один мяч на счету Вадима Стеклова. Единственный гол гостей забил Захар Тарасенко.

«Текстильщик» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ с 9 очками в 10 матчах. «Олимп-Долгопрудный» идет на 17-м месте с 9 очками в 10 встречах.

ФНЛ

10-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 3:1 (3:0)

Голы: Гогричиани, 6 (1:0). Стеклов, 25 (2:0). Гогричиани, 39 (3:0). Тарасенко, 81 (3:1).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Косицин, Обивалин, Горюшкин, Машуков, Мосейчук (Пруцев, 46), Стеклов (Мнацаканян, 65), Шведюк, Гогричиани (Рудаков, 73. Аванесян, 84), Бачинский (Н`Диайe, 73).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Большаков, Никитенков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Масимов, 79), Великородный (Косянчук, 25), Янов (Балахонцев, 46), Тарасенко, Булия (Погорелов, 61).

Предупреждения: Янов, 14. Шведюк, 17. Мосейчук, 27. Бачинский, 32. Лоуренс, 62. Обивалин, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

11 сентября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

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ИТБ1 (1.5)

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Иван Торопцев все материалы автора

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