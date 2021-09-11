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«Акрон» победил «Ротор» на выезде

18:11
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«Акрон» обыграл «Ротор» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1.

Встреча проходила в Волгограде. В составе тольяттинцев отличились Константин Базелюк и Владимир Марухин, единственный гол хозяев забил Бека Кавтарадзе.

«Акрон» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 9 очками в 10 матчах, «Ротор» занимает 12-ю строчку с 12 очками.

ФНЛ

10-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Акрон» (Тольятти) — 1:2 (0:2)

Голы: Базелюк, 41 (0:1). Марухин, 45+1 (0:2). Кавтарадзе, 71 (1:2).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Первушин, Байрыев, Бериашвили, Голосов (Абдуллаев, 85), Бавин (Серченков, 59), Кипиани (Минаев, 79), Чуканов, Школик (Кавтарадзе, 59), Макаров, Муллин.

«Акрон» (Тольятти): Волков, Зуев, Рогач (Потапов, 79), Килин, Савичев, Чудин, Палиенко (Босов, 63), Азаров, Марухин (Песегов, 63), Ефремов (Бабаев, 54), Базелюк (Гираев, 79).

Предупреждения: Базелюк, 43. Макаров, 48. Кавтарадзе, 61. Азаров, 83.

Судья: Фисенко (Владивосток).

11 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 1089 зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63

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Иван Торопцев все материалы автора

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