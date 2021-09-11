«Акрон» победил «Ротор» на выезде
«Акрон» обыграл «Ротор» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1.
Встреча проходила в Волгограде. В составе тольяттинцев отличились Константин Базелюк и Владимир Марухин, единственный гол хозяев забил Бека Кавтарадзе.
«Акрон» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 9 очками в 10 матчах, «Ротор» занимает 12-ю строчку с 12 очками.
ФНЛ
10-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Акрон» (Тольятти) — 1:2 (0:2)
Голы: Базелюк, 41 (0:1). Марухин, 45+1 (0:2). Кавтарадзе, 71 (1:2).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Первушин, Байрыев, Бериашвили, Голосов (Абдуллаев, 85), Бавин (Серченков, 59), Кипиани (Минаев, 79), Чуканов, Школик (Кавтарадзе, 59), Макаров, Муллин.
«Акрон» (Тольятти): Волков, Зуев, Рогач (Потапов, 79), Килин, Савичев, Чудин, Палиенко (Босов, 63), Азаров, Марухин (Песегов, 63), Ефремов (Бабаев, 54), Базелюк (Гираев, 79).
Предупреждения: Базелюк, 43. Макаров, 48. Кавтарадзе, 61. Азаров, 83.
Судья: Фисенко (Владивосток).
11 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 1089 зрителей.
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