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«Спартак-2» с минимальным счетом победил «Волгарь»

16:10
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«Спартак-2» с минимальным счетом победил «Волгарь» в матче 10-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Московский клуб выиграл со счетом 1:0.

ФНЛ

10-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (0:0)

Гол: Маркитесов, 76.

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Петрунин, Толстопятов, Маркитесов, Сунгатулин, Оганесян (Лайкин, 84), Мельников, Денисов, Шильцов, Влад.Шитов (Кутателадзе, 69).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов (Ямпольский, 46), Малания, Печенкин, Горовых (Погосов, 78), Козлов, Ведерников (Ращеня, 67), Симонян, Павлишин, Баев, Лесников (Бутенко, 67). Капленко (Жиронкин, 67).

Предупреждения: Баев, 52. Павлишин, 56. Горовых, 64. Денисов, 90.

Судья: Цыганок (Владивосток).

11 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Велес» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0)

Голы: Юшин, 71 (0:1). Москвичев, 77 (0:2). Тарасов, 87 (1:2).

«Велес» (Москва): Граб, Коротков (Самылин, 57), Стаменкович (Смит, 76), Тарасов, Кахидзе, Бацуев (Вульфов, 37), Кертанов (Кабахидзе, 75), Абдуллахи, Галоян, Осипов, Лопатин.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Ситдиков, Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев, Денисов (Дворецков, 57), Юшин (Родионов, 90+2), Емельянов (Потапов, 82), Москвичев, Уридия (Котик, 90+2).

Предупреждения: Ширяев, 12. Стаменкович, 14. Юшин, 34. Тарасов, 81. Ситдиков, 85. Смит, 90. Родионов, 90+4.

Удаления: Абдуллахи, 34. Тарасов, 90+3.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

11 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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