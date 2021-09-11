«Спартак-2» с минимальным счетом победил «Волгарь»
«Спартак-2» с минимальным счетом победил «Волгарь» в матче 10-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Московский клуб выиграл со счетом 1:0.
ФНЛ
10-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (0:0)
Гол: Маркитесов, 76.
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Петрунин, Толстопятов, Маркитесов, Сунгатулин, Оганесян (Лайкин, 84), Мельников, Денисов, Шильцов, Влад.Шитов (Кутателадзе, 69).
«Волгарь» (Астрахань): Смирнов (Ямпольский, 46), Малания, Печенкин, Горовых (Погосов, 78), Козлов, Ведерников (Ращеня, 67), Симонян, Павлишин, Баев, Лесников (Бутенко, 67). Капленко (Жиронкин, 67).
Предупреждения: Баев, 52. Павлишин, 56. Горовых, 64. Денисов, 90.
Судья: Цыганок (Владивосток).
11 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Велес» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0)
Голы: Юшин, 71 (0:1). Москвичев, 77 (0:2). Тарасов, 87 (1:2).
«Велес» (Москва): Граб, Коротков (Самылин, 57), Стаменкович (Смит, 76), Тарасов, Кахидзе, Бацуев (Вульфов, 37), Кертанов (Кабахидзе, 75), Абдуллахи, Галоян, Осипов, Лопатин.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Ситдиков, Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев, Денисов (Дворецков, 57), Юшин (Родионов, 90+2), Емельянов (Потапов, 82), Москвичев, Уридия (Котик, 90+2).
Предупреждения: Ширяев, 12. Стаменкович, 14. Юшин, 34. Тарасов, 81. Ситдиков, 85. Смит, 90. Родионов, 90+4.
Удаления: Абдуллахи, 34. Тарасов, 90+3.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
11 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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