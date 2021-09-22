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Стало известно, сколько Хохлов требует с Facebook за бан из-за «оскорбительной» фамилии

16:26
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Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов требует взыскать с американской компании Facebook 150 миллионов рублей за блокировку его фамилии в социальной сети, сообщает ТАСС.

Ранее российский специалист сообщил, что подал в суд на Facebook. Оен недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия».

Дополнительная информация:

https://t.me/tass_agency/77484

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Александр Кравченко все материалы автора

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