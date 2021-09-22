Стало известно, сколько Хохлов требует с Facebook за бан из-за «оскорбительной» фамилии
16:26
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов требует взыскать с американской компании Facebook 150 миллионов рублей за блокировку его фамилии в социальной сети, сообщает ТАСС.
Ранее российский специалист сообщил, что подал в суд на Facebook. Оен недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.
В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия».
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