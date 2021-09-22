Александр Тихонов: «Хохлов лучше бы «Ротор» тренировал нормально, а не судился!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова подать в суд на американскую социальную сеть Facebook.

Российский специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

«Лучше бы они в футбол играли нормально! — сказал Тихонов «СЭ». — Все, что касается российского и белорусского футбола — не существует для меня. Этой хреновиной заниматься... Надо думать о том, как наладить хороший футбол в стране, чтобы болельщики были довольны. А они с кем-то судятся. Хрен с этими американцами, они за океаном! Пусть лучше тренирует «Ротор» нормально. Он судится с американцами вместо того, чтобы всего себя посвятить работе, чтобы «Ротор» выглядел достойно. Ни одного клуба у нас нет! Запретил бы все выезды из страны, пока не начали нормально тренироваться и играть. Они должны быть патриотами России и футбола».

В иске бывшего футболиста содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.

«Ротор» занимает 12-е место после 12 туров в Олимп-ФНЛ.