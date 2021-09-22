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Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

13:20
Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал о том, что подал в суд на американскую компанию Facebook.

Российский специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — приводит слова Хохлова «Октагон».

В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов потребует компенсацию морального вреда.

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Сергей Разин все материалы автора

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