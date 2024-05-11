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Сегодня, 15:33

Сборная Казахстана начала чемпионат мира-2024 с победы, обыграв Францию

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Казахстан — Франция.
Фото AFP

В субботу, 11 мая, на чемпионате мира-2024 в Чехии сборная Казахстана обыграла национальную команду Франции со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Роман Старченко (4-я минута), Максим Мухаметов (8) и Кирилл Савицкий (38). У французов отличился Энцо Кантагалло (3).

Казахстан набрал три очка и переместился на третье место в таблице группы B. Франция занимает седьмую строчку при отсутствии баллов.

В следующей встрече Казахстан сыграет со Словакией, а Франция проведет матч с Латвией. Оба противостояния состоятся 12 мая.

Чемпионат мира

Группа B

Франция — Казахстан — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Кантальо — 1 (Бодон, Реш), 2:00 — 1:0. Старченко — 1 (Рымарев), 3:06 — 1:1. Мухаметов — 1 (бол., Орехов, Савицкий), 7:30 — 1:2. Савицкий — 1 (мен.), 37:47 — 1:3.

Вратари: Илонен (57:09) — Шутов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (8+11+10) — 24 (12+8+4).

Судьи: Кэмпбелл, Черриг.

11 мая. Острава. Ostravar Arena. 9019 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Франции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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