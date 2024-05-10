Овечкин прилетел в Москву после окончания сезона в НХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в Москву по окончании сезона в НХЛ.

В сезоне-2023/24 38-летний хоккеист провел 83 матча, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии до четырех побед со счетом 0-4.