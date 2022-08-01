Слуцкий ответил на вопрос о подписании Дзюбы в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы.

— Планируется ли подписать Дзюбу в «Рубин»?

— Мы с ним не говорили на эту тему.

— Сегодня игровая схема вновь поменялась, что скажете по этому поводу?

— Мы ищем оптимальные варианты. Какие-то игроки в команде месяц, кто-то меньше. Мы смотрим несколько атакующих вариантов. Сегодня был даймонд со смещением в левую зону. Что-то получилось, что-то нет. Атакующая игра у нас еще не выставлена в полной мере. Игрой в обороне, в целом, сегодня я доволен.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

Ранее появилась информация, что он поддерживает форму, тренируясь с казанским клубом.