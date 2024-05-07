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Сегодня, 18:35

Ташуев о Дзюбе: «Он был как звездочка на елке, но сегодня ситуация другая»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» ситуацию с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Последний матч, когда я встречался с Дзюбой, был «Ахмат» — «Локомотив» (0:1). Железнодорожники тогда оборонялись вдевятером, выиграли. Дзюба тогда очень много работал на команду, забивал, притягивал к себе игроков. Он был как звездочка на елке. Сегодня ситуация другая. С чем она связана не мне судить, это отношения внутри клуба между футболистом и тренером. Такое бывает, это сложный механизм отношений. Многое зависит от психологии тренера и игрока. Ситуация не радует футболиста и наверняка терзает самого Галактионова. Когда игрок чем-то недоволен — тренер начинает переживать. И у меня бывали такие ситуации, иногда и футболистов на беседу приглашал. Такое во всех командах мира вспомните Клоппа и Салаха», сказал Ташуев «СЭ».

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. Дзюба зря обижается на Галактионова. Форвард — балласт для «Локомотива»

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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 22 1 3
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