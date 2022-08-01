Слуцкий прокомментировал результаты «Рубина» после трех туров в первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результаты после трех туров в первой лиге. Сегодня, 1 августа, казанский клуб сыграл вничью с «Уфой» в матче 3-го тура турнира (0:0).

— В первых трех турах одержана лишь одна победа, насколько это плачевно?

— Это не плачевно, это нормально. Я помню, что «Крылья Советов», когда побили все рекорды по набранным очкам, имели после первых четырех туров четыре очка. У нас были непростые соперники. Уверен, что «Уфа» будет одним из фаворитов турнира, «Енисей» тоже набирает много очков. Думаю, что нам удасться стабилизировать свою игру. С каждым туром наша игра будет качественнее.

Команда Леонида Слуцкого набрала 4 очка в трех турах первой лиги и занимает 9-е место в турнирной таблице.