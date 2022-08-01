Хавбек «Рубина» Кабутов считает, что казанцы упустили победу в матче против "Уфы"

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал ничью в матче с «Уфой» (0:0) в 3-м туре первой лиги.

«Упустили победу. По моментам, по владению, да и по всем показателям победа должна была быть наша. Не повезло. Что не получилось? Не получилось доставки в штрафную, а в целом играли нормально, создавали моменты, но не реализовали. Что с навесами? Будем тренировать.

Вопросы к судейству? Стычка возникла, потому что это футбол, дерби. Это нормально. Единственный момент с пенальти, но надо смотреть. Насколько особенный для меня этот матч? Все матчи для меня особенные, нам нужны победы. Не важно, с кем,» — передает слова Кабутова корреспондент «СЭ».

Казанцы набрали 4 очка и раслоложились на 10-м месте в турнирной таблице первой лиги. В следующем туре «Рубин» сыграет с «Нефтехимиком» 7 августа.