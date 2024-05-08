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Экс-президент «Локомотива» Наумов отреагировал на ситуацию с контрактом Дзюбы

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на ситуацию с контрактом нападающего московского клуба Артема Дзюбы.

«То, что он не останется в «Локомотиве», это, наверно, уже очевидно, мне кажется. Наверно, это обоюдное решение, и оно напрашивалось. Что касается Китая, для Дзюбы это хороший вариант, а хорош ли он для китайцев — непонятно. У футболистов есть такое выражение: «По блату в футбол не играют». Если там тренер, который хочет видеть тебя в составе, это ещё не значит, что ты сможешь там играть. К сожалению, Дзюба на сегодня не очень готов функционально, и это показали матчи, в которых он выходил. Захотят ли китайцы его взять — большой вопрос. Но если у него будет острое желание, думаю, он сумеет там сыграть, если его возьмут», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: https://metaratings.ru/news/naumov-variant-s-kitaem-podoidyot-dzyube-360996/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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Балтика – Динамо
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