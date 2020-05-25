Президент «Торпедо» Еленцева выступила с обращением к болельщикам

Президент «Торпедо» Елена Еленцева, которая покинет свой пост в клубе после 31 мая, обратилась к болельщикам московской команды.

— Дорогие Торпедовцы! В первую очередь, хочу поблагодарить всех, с кем мне посчастливилось работать. Огромное спасибо каждому сотруднику клуба и стадиона, футболисту и тренеру за совместную работу. За годы трудовой деятельности на Восточной улице мне было невероятно приятно работать с каждым из Вас. Хочу сказать большое спасибо Роману Ивановичу Авдееву за предоставленную возможность получить этот неоценимый опыт и большое количество позитивных и интересных моментов, которые мы переживали все вместе. И, конечно, от всего сердца благодарю наших замечательных болельщиков за поддержку команды и преданность черно-белым цветам. Мне кажется, что в последние годы общими усилиями нам удалось вернуть ощущение крепкой черно-белой семьи, и я очень надеюсь, что в будущем это ощущение будет только крепнуть.

Это был незабываемый и, несомненно, лучший этап в моей жизни. Желаю всем Торпедовцам удачи и крепкого здоровья, а команде больших побед и новых достижений! — приводит слова Еленцевой пресс-служба черно-белых.

Ранее стало известно, что Владислав Бондаренко покинул пост спортивного директора «Торпедо» в связи с окончанием контракта.

«Торпедо» заняло 4-е место с 53 очками в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона в лиге.

«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба