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4 мая, 21:31

«Жирона» победила «Барселону», «Реал» стал чемпионом Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» уступила «Жироне».
Фото Reuters

«Жирона» обыграла «Барселону» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании — 4:2.

Голы команды из Жироны забили Артем Довбик (4-я минута), Кристиан Порту (65-я), Мигель Гутьеррес (67-я) и Кристиан Порту (75-я). У сине-гранатовых отличились Андреас Кристенсен (3-я минута) и Роберт Левандовски (45+1-я).

С учетом этого результат «Реал» (87 очков) за четыре тура до конца сезона ла лиги стал чемпионом Испании. «Жирона» с 74 очками вышла на второе место, а «Барселона» с 73 очками переместилась на третье.

«Реал» стал 36-кратным чемпионом Испании. В предыдущий раз «сливочные» выигрывали лигу в сезоне-2021/22, а в прошлом году чемпионом стала «Барселона».

«Жирона» проводит четвертый сезон в ла лиге, впервые в истории попала в еврокубки и сыграет в Лиге чемпионов.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
4:2
Барселона
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
ФК Реал
10
32
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«Реал» выиграл чемпионат Испании в 36-й раз

«Жирона» гарантировала себе выход в Лигу чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 4 : 2
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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