«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба
17:20
Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что Елена Еленцева покидает пост президента московского клуба. Решение о завершении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.
Действие трудового соглашения закончится 31 мая 2020 года. Еленцева являлась президентом «Торпедо» с декабря 2017 года.
«Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!» — написано в заявлении пресс-службы черно-белых.
Ранее стало известно, что Владислав Бондаренко покинул пост спортивного директора «Торпедо» в связи с окончанием контракта.
«Торпедо» заняло 4-е место с 53 очками в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона в лиге.
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