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«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба

17:20
Елена Еленцева. Фото ФК «Торпедо»
Елена Еленцева. Фото ФК «Торпедо»
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Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что Елена Еленцева покидает пост президента московского клуба. Решение о завершении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.

Действие трудового соглашения закончится 31 мая 2020 года. Еленцева являлась президентом «Торпедо» с декабря 2017 года.

«Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!» — написано в заявлении пресс-службы черно-белых.

Ранее стало известно, что Владислав Бондаренко покинул пост спортивного директора «Торпедо» в связи с окончанием контракта.

«Торпедо» заняло 4-е место с 53 очками в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона в лиге.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41058/

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