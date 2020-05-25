«Торпедо» объявило об уходе Бондаренко с поста спортивного директора
16:07
Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что Владислав Бондаренко покинул пост спортивного директора в связи с окончанием контракта. Функционер работал в структуре московского клуба с июня 2018 года.
«Мы благодарим Владислава Бондаренко за сотрудничество и желаем ему профессиональных успехов!» — написано в заявлении пресс-службы «Торпедо».
«Торпедо» заняло 4-е место с 53 очками в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона в лиге.
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