«Торпедо» объявило об уходе Бондаренко с поста спортивного директора

Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что Владислав Бондаренко покинул пост спортивного директора в связи с окончанием контракта. Функционер работал в структуре московского клуба с июня 2018 года.

«Мы благодарим Владислава Бондаренко за сотрудничество и желаем ему профессиональных успехов!» — написано в заявлении пресс-службы «Торпедо».

«Торпедо» заняло 4-е место с 53 очками в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона в лиге.