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Сегодня, 22:09

Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая лига отреагировала на возвращение «Торпедо».

«Торпедо» проиграло ЦСКА 0:3 и потеряло шансы остаться в РПЛ в следующем сезоне. С возвращением в #ЛучшаяЛигаМира, черно-белые!» - написала пресс-служба лиги.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3). Команда занимает в таблице чемпионата России 16-е место (13 очков) и лишилась шансов остаться в РПЛ.

Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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«Рубин» обыграл «Акрон» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
6
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
7
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 1 : 0
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 2 : 2
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 1 : 0
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 5 : 2
13.05 16:00
Волга – Балтика
 0 : 2
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 1 : 2
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 1 : 5
13.05 18:00
Рубин – Акрон
 3 : 2
14.05 17:00
Кубань – Динамо Мх
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Иван Тимошенко

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