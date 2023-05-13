Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением

Первая лига отреагировала на возвращение «Торпедо».

«Торпедо» проиграло ЦСКА 0:3 и потеряло шансы остаться в РПЛ в следующем сезоне. С возвращением в #ЛучшаяЛигаМира, черно-белые!» - написала пресс-служба лиги.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3). Команда занимает в таблице чемпионата России 16-е место (13 очков) и лишилась шансов остаться в РПЛ.