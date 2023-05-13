Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением
Первая лига отреагировала на возвращение «Торпедо».
«Торпедо» проиграло ЦСКА 0:3 и потеряло шансы остаться в РПЛ в следующем сезоне. С возвращением в #ЛучшаяЛигаМира, черно-белые!» - написала пресс-служба лиги.
«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3). Команда занимает в таблице чемпионата России 16-е место (13 очков) и лишилась шансов остаться в РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
6
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
7
|Динамо Мх
|30
|11
|10
|9
|23-23
|43
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.05
|18:00
|
КАМАЗ – Шинник
|1 : 0
|13.05
|14:00
|
Уфа – Енисей
|2 : 2
|13.05
|14:00
|
Велес – СКА-Хаб.
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Алания – Краснодар-2
|5 : 2
|13.05
|16:00
|
Волга – Балтика
|0 : 2
|13.05
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|1 : 2
|13.05
|17:30
|
Нефтехимик – Родина
|1 : 5
|13.05
|18:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 2
|14.05
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10
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