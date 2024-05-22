Биджиев продолжит работу с махачкалинским «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что главный тренер команды Хасанби Биджиев продолжит работу в клубе после выхода в РПЛ.

«Будущее Биджиева? Не вижу никаких предпосылок для того, чтобы что-то менять. Команда — молодцы, все здорово поработали. Вместе двигаемся вперед. Все будет хорошо», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

В понедельник, 20 мая, «Акрон» проиграл «Арсеналу» (0:1) и потерял шансы догнать махачкалинскую команду, идущую на второй строчке.