Агент Чистякова заявил, что защитник не хочет играть в первой лиге
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, рассказал о будущем своего клиента.
«Сочи» в январе арендовал 30-летнего защитника у «Зенита». Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Сочи» хороший клуб, но играть в первой лиге Дмитрию не хочется. У него действующий контракт с «Зенитом», так что игрок вернется в петербургский клуб», — цитирует Талаева Metaratings.
В текущем сезоне Чистяков провел за сочинцев 7 матчей. Ранее «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ в первую лигу.
Источник: Metaratings
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|
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|8
|5
|16
|28-50
|29
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|Балтика
|29
|7
|5
|17
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|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
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|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
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Ахмат – Зенит
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|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
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Динамо
|9
|
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Маркус Вендел
Зенит
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|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
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Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4
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