Газизов — о трансфере Джикии в махачкалинское «Динамо»: «Никогда не говори никогда»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер Георгия Джикии.

«По поводу возможного трансфера Джикии отвечал и Гаджи Муслимович Гаджиев. Повторю одно: в футболе, как и в жизни, возможно все. Никогда не говори никогда! Футболист такого уровня — это всегда большое подспорье для любой команды», — сказал Газизов «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.