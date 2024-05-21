«Челси» объявил об уходе Почеттино с поста главного тренера клуба

Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По информации источника, «аристократы» расторгли контракт с 52-летним аргентинцем, рассчитанный до конца сезона-2024/25.

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством клуб одержал 27 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

Ранее в своей карьере аргентинец тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.