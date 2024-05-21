Газизов: «Махачкала не собирается отбывать номер в РПЛ!»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» подчеркнул, что перед командой не будет стоять цель — прежде всего остаться в РПЛ

— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?

— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали «двигать» свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.

— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?

— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.

— Вы более амбициозны?

— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!