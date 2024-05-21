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Сегодня, 11:15

Газизов: «Махачкала не собирается отбывать номер в РПЛ!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» подчеркнул, что перед командой не будет стоять цель — прежде всего остаться в РПЛ

— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?

— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали «двигать» свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.

— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?

— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.

— Вы более амбициозны?

— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!

Александр Кокорин. «Позвоню Кокорину: «Эх, Саша, Саша, что ж ты нас не дождался?!» Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
1
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Газизов: «Бердыев зажег «Динамо», двинул вперед, а мы не оступились!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 1 : 0
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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