Талалаев рассказал, что помогло «Химкам» вернуться в РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал выход команды из первой лиги в РПЛ.

«Мы все этого очень хотели. Сохранили игроков, голодных до футбола, собрали вокруг себя людей, в которых не сомневаемся. У тренерского штаба был опыт выступлений в этой лиге, у руководства клуба — большое стремление достичь цели», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».

«Химки» гарантировали себе выход в РПЛ 20 мая. За тур до конца подмосковная команда с 63 очками лидирует в первой лиге. «Химки» вернулись в высший дивизион за сезон — год назад команда вылетела из РПЛ.