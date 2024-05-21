Оленев: «Без сомнения, вклад Талалаева в выход «Химок» в РПЛ очень большой»
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что команда вышла в РПЛ благодаря мотивации футболистов и вкладу главного тренера Андрея Талалаева.
«В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков, команду, тренерский штаб, конечно, была проделана огромная работа в этом сезоне. Высокая мотивация футболистов вылилась в тот результат, который мы сейчас видим. В субботу у нас будет заключительный домашний матч, приглашаю всех жителей Московской области и Химок прийти на стадион и поздравить команду, там и отметим все это событие вместе.
Без сомнения, вклад Андрея Викторовича как главного тренера очень большой в этот результат. Его высокий уровень, ежедневные работа, мотивация, заряд, энергия — все это способствовало общему настрою. Также весь тренерский штаб, который работал в этом сезоне, имеет высокую квалификацию. Все они внесли большой вклад в общую победу команды», — цитирует ТАСС Оленева.
«Химки» гарантировали себе выход в РПЛ за тур до конца, набрав 63 очка. «Химки» спустя год после вылета вернулись в высший дивизион за сезон.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
8
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|0 : 2
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|2 : 0
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|1 : 0
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|1 : 2
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|0 : 1
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|1 : 0
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|1 : 1
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6