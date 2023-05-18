«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбления в адрес арбитра со стороны болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей, а «Химки» на 100 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура РПЛ. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбления в адрес арбитра со стороны болельщиков.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.

Также на 100 тысяч оштрафованы «Химки» за неподобающее поведение.