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Сегодня, 16:37

Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США

Виктория Кравченко
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Мария Агапова.
Фото Соцсети

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова рассказала о трудностях жизни в США. Она также сообщила, что через неделю может стать бездомной.

«Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придется», — ннаписала она в соцсетях.

Девушка добавила, что ее пытались эксплуатировать за спиной.

«В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство», — сказала Агапова.

13 июля спортсменка должна провести бой с Луаной Сантос в рамках UFC Fight Night.

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