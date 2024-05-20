Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова рассказала о трудностях жизни в США. Она также сообщила, что через неделю может стать бездомной.

«Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придется», — ннаписала она в соцсетях.

Девушка добавила, что ее пытались эксплуатировать за спиной.

«В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство», — сказала Агапова.

13 июля спортсменка должна провести бой с Луаной Сантос в рамках UFC Fight Night.