В махачкалинском «Динамо» отреагировали на выход в РПЛ: «Дагестан достоин быть в премьер-лиге!»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» выход команды в РПЛ.
В понедельник, 20 мая идущий на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги «Акрон» проиграл «Арсеналу» (0:1) и лишился шансов догнать махачкалинцев, идущих на второй строчке. «Динамо» за тур до конца сезона набрало 61 очко, у тольяттинцев — 56 очков.
«Это большой успех команды. Большой успех Гаджи Муслимовича Гаджиева, без него это было бы невозможно, он — наша глыба. Всем спасибо! Дагестан достоин быть в РПЛ! Всех болельщиков поздравляю с этим достижением! Сегодня празднуем, а в следующей игре будем биться за чемпионство в первой лиге», — сказал Газизов «СЭ».
Помимо «Динамо», в РПЛ досрочно вышли «Химки», которые занимают первое место в таблице первой лиги с 63 очками.
В последнем, 34-м туре сезона-2023/24 махачкалинцы сыграют на выезде с «Аланией», а химчане — дома с «Черноморцем». Оба матча пройдут 25 мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
2
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Шинник
|32
|13
|8
|11
|37-40
|47
|
8
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|32
|11
|10
|11
|29-30
|43
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
14
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
15
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|0 : 2
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|2 : 0
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|1 : 0
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|1 : 2
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|0 : 1
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|1 : 0
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6