В махачкалинском «Динамо» отреагировали на выход в РПЛ: «Дагестан достоин быть в премьер-лиге!»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» выход команды в РПЛ.

В понедельник, 20 мая идущий на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги «Акрон» проиграл «Арсеналу» (0:1) и лишился шансов догнать махачкалинцев, идущих на второй строчке. «Динамо» за тур до конца сезона набрало 61 очко, у тольяттинцев — 56 очков.

«Это большой успех команды. Большой успех Гаджи Муслимовича Гаджиева, без него это было бы невозможно, он — наша глыба. Всем спасибо! Дагестан достоин быть в РПЛ! Всех болельщиков поздравляю с этим достижением! Сегодня празднуем, а в следующей игре будем биться за чемпионство в первой лиге», — сказал Газизов «СЭ».

Помимо «Динамо», в РПЛ досрочно вышли «Химки», которые занимают первое место в таблице первой лиги с 63 очками.

В последнем, 34-м туре сезона-2023/24 махачкалинцы сыграют на выезде с «Аланией», а химчане — дома с «Черноморцем». Оба матча пройдут 25 мая.