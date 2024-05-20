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Сегодня, 20:04

В махачкалинском «Динамо» отреагировали на выход в РПЛ: «Дагестан достоин быть в премьер-лиге!»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» выход команды в РПЛ.

В понедельник, 20 мая идущий на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги «Акрон» проиграл «Арсеналу» (0:1) и лишился шансов догнать махачкалинцев, идущих на второй строчке. «Динамо» за тур до конца сезона набрало 61 очко, у тольяттинцев — 56 очков.

«Это большой успех команды. Большой успех Гаджи Муслимовича Гаджиева, без него это было бы невозможно, он — наша глыба. Всем спасибо! Дагестан достоин быть в РПЛ! Всех болельщиков поздравляю с этим достижением! Сегодня празднуем, а в следующей игре будем биться за чемпионство в первой лиге», — сказал Газизов «СЭ».

Помимо «Динамо», в РПЛ досрочно вышли «Химки», которые занимают первое место в таблице первой лиги с 63 очками.

В последнем, 34-м туре сезона-2023/24 махачкалинцы сыграют на выезде с «Аланией», а химчане — дома с «Черноморцем». Оба матча пройдут 25 мая.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
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«Волгарь» проиграл «Соколу» и вылетел из первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
13
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
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