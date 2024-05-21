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Свищев — о словах Безрукова: «Зачем так шутить? Для кого-то это серьезные вещи»

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» обращение депутата Госдумы Николая Новичкова к генеральному прокурору с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«У нас некоторые игроки считают себя богемными героями, которым можно шутить и говорить про вещи, которые не соответствуют действительности. Теперь депутаты пишут в Генпрокуратуру для того, чтобы получить опровержение данной информации. Спортсменам нужно думать головой, что они говорят. Оценку его словам должен дать сам клуб, его товарищи, а также РФС. Это может быть простая шутка, но он должен был сказать: «Я хочу сейчас пошутить». Зачем так шутить? Для кого-то это серьезные вещи. Периодически у нас всплывают договорные матчи, подкупы, судейство. Это все постоянно муссируется в обществе. Мне кажется, с такими вещами шутить нельзя», — сказал Свищев «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Руслан Безруков
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Свищев
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