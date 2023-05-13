«Рубин» обыграл «Акрон» в матче первой лиги

«Рубин» дома обыграл «Акрон» в матче 31-го тура первой лиги — 3:2.

Голами в составе казанской команды отметились Рустамжон Ашурматов, Мераби Уридия и Джоэль Фамейе. За клуб из Тольятти забили Руслан Апеков и Дмитрий Сасин. Все голы были забиты в первом тайме.

«Рубин» набрал 62 очка и теперь отрыв от первого места, которое занимает «Балтика», составляет 2 балла. «Акрон» находится на 12-й строчке (39).

В другом матче «Родина» на выезде обыграла «Нефтехимик» со счетом 5:1.

Московская команда находится на пятой строчке в таблице первой лиги с 45 очками, «Нефтехимик» — на 11-й (40).