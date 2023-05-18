ЭСК РФС: Москалев верно не удалил игрока «Ахмата» Быстрова в матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС вынесла решение, что арбитр Владимир Москалев верно не удалил игрока «Ахмата» Марата Быстрова на 78-й минуте матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (0:3).

В заявлении РФС говорится, что решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил в данном эпизоде со стороны игрока «Ахмата», выраженное в наказуемой игре рукой, не расценивается как лишение соперника явной возможности забить гол.

«Мяч не находился под контролем атакующего игрока «Динамо», и нет очевидности того, что он мог потенциально его контролировать, ввиду того что он двигался на неудобной высоте для его обработки. С учетом того, что, по мнению некоторых экспертов, если бы не было игры рукой со стороны защитника, мяч мог попасть в тело данного игрока, а также принимая во внимание вышеописанные критерии, большинство членов комиссии считают, что у судьи были основания не квалифицировать данное нарушение правил как лишение соперника явной возможности забить гол и не удалять его с поля с показом прямой красной карточки, в связи с чем поддерживает это решение», — говорится в заявлении РФС.