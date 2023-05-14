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«Кубань» дома проиграла махачкалинскому «Динамо»

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«Кубань» в домашнем матче 31-го тура ФНЛ проиграла махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч забил защитник Олег Красильниченко.

Россия. ФНЛ. 31-й тур
14 мая, 17:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:1
Динамо
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Кубань
2
0
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Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 1 : 0
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 2 : 2
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 1 : 0
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 5 : 2
13.05 16:00
Волга – Балтика
 0 : 2
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 1 : 2
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 1 : 5
13.05 18:00
Рубин – Акрон
 3 : 2
14.05 17:00
Кубань – Динамо Мх
 0 : 1
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 28 1 10
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