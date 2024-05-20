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Судейство

Сегодня, 21:10

«Черноморец» — «Енисей»: в пользу гостей ошибочно назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 40-й минуте матча 33-го тура первой лиги «Черноморец» — «Енисей» (0:2) судья Юрий Карпов ошибочно наказал новороссийцев 11-метровым ударом.

В том эпизоде в штрафной хозяев поля действительно произошел контакт мяча с правой рукой Ивана Енина.

Но сначала мяч выбил другой игрок «Черноморца», он полетел из штрафной, случайно попал Енину в руку, которую он пытался убрать, но не успел.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
18 мая, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:2
Енисей

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
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20.05 19:30
Торпедо – Шинник
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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