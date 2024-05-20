«Черноморец» — «Енисей»: в пользу гостей ошибочно назначен пенальти

На 40-й минуте матча 33-го тура первой лиги «Черноморец» — «Енисей» (0:2) судья Юрий Карпов ошибочно наказал новороссийцев 11-метровым ударом.

В том эпизоде в штрафной хозяев поля действительно произошел контакт мяча с правой рукой Ивана Енина.

Но сначала мяч выбил другой игрок «Черноморца», он полетел из штрафной, случайно попал Енину в руку, которую он пытался убрать, но не успел.