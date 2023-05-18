Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:20

Быстров — о Йокановиче: «Не знаю, что движет человеком, когда он делает одни и те же ошибки»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«От «Динамо» весь сезон никто ничего не ждал, хотя клуб отмечает столетие. Йоканович... Не знаю, что движет человеком, когда он делает одни и те же ошибки, имея такую команду. Все было понятно, глядя на то, что Шунин то с одним игроком сцепится, то со вторым. Тренер уже не владел ситуацией. Говорят: «Да им не все равно, они неравнодушны». Если неравнодушны — подеритесь в раздевалке. Но что Шунин устраивает при всех? Легенда клуба, как ты так можешь? Напихать — да, но пойти толкаться со своим футболистом... Если не можешь напихать словами, чтобы тебя поняли, то какой ты лидер команды?» — сказал Быстров «СЭ».

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. Под его руководством в нынешнем сезоне московская команда провела 38 матчей, одержав 16 побед при 14 поражениях и восьми ничейных результатах.

После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками.

Гильермо Абаскаль. «Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» отменила этап Гран-при в Имоле из-за наводнения в Италии
Во Франции футболисты отказываются от радужных маек и антигомофобных акций. К ним уже применяют санкции
Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма
Дело без антитела: за что уволен гендиректор «Вектора» Ринат Максютов
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: награждение «Зенита», «Спартак» и судейство, вылет «Торпедо»
ЭСК: Любимов верно засчитал гол «Локомотива» в ворота «Крыльев Советов»
ЭСК РФС: Москалев верно не удалил игрока «Ахмата» Быстрова в матче с «Динамо»
Быстров — об удалении Денисова: «Судья просто отреагировал на то, что увидел. Там ничего не было»
ЭСК РФС признал ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками»
Быстров — о «Спартаке»: «Абаскалю футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки»
Шалимов заявил, что его совершенно не впечатляет игра Игнатьева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев о победе в Кубке УЕФА с ЦСКА 18 лет назад: «Приятно вспоминать такие достижения»

Защитник «Торпедо» Самсонов: «Не боюсь, что мой первый сезон в РПЛ может стать единственным»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости