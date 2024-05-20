Махачкалинское «Динамо» и «Химки» досрочно вышли в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки» обеспечили себе выход в РПЛ за один тур до конца сезона-2023/24 Мелбет-первой лиги.

После того, как тольяттинский «Акрон» уступил на выезде тульскому «Арсеналу», «Динамо» и «Химки» досрочно гарантировали себе участие в РПЛ в сезоне-2024/25.

После 33 туров первое место в таблице занимают «Химки» с 63 очками, «Динамо» идет на второй строчке — 61. Занимающий третье место «Акрон» с 56 очками лишился математических шансов на то, чтобы опередить одну из этих команд.

В заключительном туре сезона-2023/24 первой лиги «Химки» примут «Черноморец», а «Динамо» сыграет в гостях с «Аланией». Обе встречи пройдут 25 мая.