Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ: «Сумасшедшее достижение! На матч с «Родиной» пришло 22 тысячи!»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» высказался об историческом выходе команды в РПЛ.
— Где смотрели матч «Арсенал» — «Акрон», результат которого гарантировал Махачкале путевку в РПЛ? — первый вопрос Газизову.
— На работе. Думаю, мы еще выложим в сеть кадры, как болели, переживали. Так получилось, что «Арсенал» сегодня нам помог. Спасибо большое тулякам! Сейчас я хочу поздравить Дагестан, болельщиков республики с таким достижением. В регионе очень любят футбол. На матч с «Родиной» пришло почти 22 тысячи болельщиков!
— Браво!
— Это показатель отношения в Дагестане к здоровому образу жизни, футболу в частности. На трибунах часто можно увидеть женщин с детьми. Это же здорово! Конечно, большое спасибо главе республики — Сергею Алимовичу Меликову. Без него эта победа была бы невозможна. Низкий ему поклон.
Ну и, безусловно, стоит сказать об огромной роли в этом успехе Гаджи Муслимовича Гаджиева. Это наш гигант. Мне очень приятно работать с этим человеком. Я приобрел для себя учителя. Сразу понимал, что очень многое у него можно перенять. Это бесценный опыт!
Большущее спасибо команде! Молодчины! Сумасшедшая самоотдача. Все выросли в своем мастерстве.
Тренерский штаб, администраторы, наши спонсоры. Всем, всем спасибо. Извините, если вдруг кого-то сейчас забыл. Все-таки на эмоциях... Поздравляю еще раз Дагестан. Сумасшедшее достижение! И в последнем туре еще побьемся за титул.
— То есть для вас важно занять именно первое место?
— Конечно. Почему нет? Это важно. Решили задачу, но можно побороться и за победу в турнире. Менталитет!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
8
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|0 : 2
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|2 : 0
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|1 : 0
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|1 : 2
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|0 : 1
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|1 : 0
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|1 : 1
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6