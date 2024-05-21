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Сегодня, 10:45

Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ: «Сумасшедшее достижение! На матч с «Родиной» пришло 22 тысячи!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» высказался об историческом выходе команды в РПЛ.

— Где смотрели матч «Арсенал» — «Акрон», результат которого гарантировал Махачкале путевку в РПЛ? — первый вопрос Газизову.

— На работе. Думаю, мы еще выложим в сеть кадры, как болели, переживали. Так получилось, что «Арсенал» сегодня нам помог. Спасибо большое тулякам! Сейчас я хочу поздравить Дагестан, болельщиков республики с таким достижением. В регионе очень любят футбол. На матч с «Родиной» пришло почти 22 тысячи болельщиков!

— Браво!

— Это показатель отношения в Дагестане к здоровому образу жизни, футболу в частности. На трибунах часто можно увидеть женщин с детьми. Это же здорово! Конечно, большое спасибо главе республики — Сергею Алимовичу Меликову. Без него эта победа была бы невозможна. Низкий ему поклон.

Ну и, безусловно, стоит сказать об огромной роли в этом успехе Гаджи Муслимовича Гаджиева. Это наш гигант. Мне очень приятно работать с этим человеком. Я приобрел для себя учителя. Сразу понимал, что очень многое у него можно перенять. Это бесценный опыт!

Большущее спасибо команде! Молодчины! Сумасшедшая самоотдача. Все выросли в своем мастерстве.

Тренерский штаб, администраторы, наши спонсоры. Всем, всем спасибо. Извините, если вдруг кого-то сейчас забыл. Все-таки на эмоциях... Поздравляю еще раз Дагестан. Сумасшедшее достижение! И в последнем туре еще побьемся за титул.

— То есть для вас важно занять именно первое место?

— Конечно. Почему нет? Это важно. Решили задачу, но можно побороться и за победу в турнире. Менталитет!

Александр Кокорин. «Позвоню Кокорину: «Эх, Саша, Саша, что ж ты нас не дождался?!» Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 1 : 0
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 1 : 1
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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