Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ: «Сумасшедшее достижение! На матч с «Родиной» пришло 22 тысячи!»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» высказался об историческом выходе команды в РПЛ.

— Где смотрели матч «Арсенал» — «Акрон», результат которого гарантировал Махачкале путевку в РПЛ? — первый вопрос Газизову.

— На работе. Думаю, мы еще выложим в сеть кадры, как болели, переживали. Так получилось, что «Арсенал» сегодня нам помог. Спасибо большое тулякам! Сейчас я хочу поздравить Дагестан, болельщиков республики с таким достижением. В регионе очень любят футбол. На матч с «Родиной» пришло почти 22 тысячи болельщиков!

— Браво!

— Это показатель отношения в Дагестане к здоровому образу жизни, футболу в частности. На трибунах часто можно увидеть женщин с детьми. Это же здорово! Конечно, большое спасибо главе республики — Сергею Алимовичу Меликову. Без него эта победа была бы невозможна. Низкий ему поклон.

Ну и, безусловно, стоит сказать об огромной роли в этом успехе Гаджи Муслимовича Гаджиева. Это наш гигант. Мне очень приятно работать с этим человеком. Я приобрел для себя учителя. Сразу понимал, что очень многое у него можно перенять. Это бесценный опыт!

Большущее спасибо команде! Молодчины! Сумасшедшая самоотдача. Все выросли в своем мастерстве.

Тренерский штаб, администраторы, наши спонсоры. Всем, всем спасибо. Извините, если вдруг кого-то сейчас забыл. Все-таки на эмоциях... Поздравляю еще раз Дагестан. Сумасшедшее достижение! И в последнем туре еще побьемся за титул.

— То есть для вас важно занять именно первое место?

— Конечно. Почему нет? Это важно. Решили задачу, но можно побороться и за победу в турнире. Менталитет!