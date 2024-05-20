Бизнесмен Садыгов о выходе «Химок» в РПЛ: «Мы выполнили свое обещание, вернулись в премьер-лигу»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выход команды в РПЛ на следующий сезон.

После того, как тольяттинский «Акрон» уступил на выезде тульскому «Арсеналу», «Химки» досрочно гарантировали себе участие в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Очень рады этому событию. Но мы просто выполнили свое обещание, вернулись в РПЛ. Сейчас осталось решить вторую часть обещания — это выиграть первую лигу, осталось еще одна игра», — сказал Садыгов «СЭ».

После 33 туров первое место в таблице занимают «Химки» с 63 очками, «Динамо» идет на второй строчке — 61. Занимающий третье место «Акрон» с 56 очками лишился математических шансов на то, чтобы опередить одну из этих команд.