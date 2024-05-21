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Сегодня, 11:42

Садыгов — о трансферной политике «Химок»: «Усиление команды для РПЛ нужно»

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об усилении состава после выхода команды в РПЛ.

После того как тольяттинский «Акрон» уступил на выезде тульскому «Арсеналу» в матче 33-го тура первой лиги (0:1), подмосковная команда досрочно гарантировала себе участие в РПЛ в сезоне-2024/25.

«У нас есть стратегия — развитие молодых игроков. Будет ли она изменена? Это решает тренер. Но определенное усиление команды для РПЛ будет нужно. У нас есть финансовые резервы для усиления команды, приобретения легионеров. С финансами проблем нет, мы готовы к РПЛ», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» после 33 туров с 63 очками занимают первое место в турнирной таблице первой лиги. Махачкалинское «Динамо» идет на второй строчке — 61 очко. Занимающий третье место «Акрон» с 56 очками лишился математических шансов на то, чтобы опередить одну из этих команд.

Первая лига
ФК Химки
Туфан Садыгов
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
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Балтика – Локомотив
 - : -
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