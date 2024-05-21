Французские железнодорожники забастовали перед Олимпиадой. Новый вызов для организаторов Игр-2024

Недовольным предлагается «олимпийское перемирие».

Олимпиада в Париже стартует уже в июле этого года, поэтому степень напряжения во французской столице высока как никогда. Не успела сойти с первых полос газет Пятой республики тема беспорядков в Новой Каледонии, как грянули очередные забастовки. На этот раз отказываются работать сотрудники крупнейшего оператора железнодорожных перевозок страны, что грозит транспортным коллапсом. Как эта ситуация может отразиться на проведении Олимпиады и что предпринимают французские власти для решения вопроса?

Париж накануне Олимпиады отрезан от пригородов

Новый фактор риска для организаторов Игр — забастовки транспортных служб. Профсоюз железнодорожников Франции высказывает недовольство в связи с отказом повышать заработную плату сотрудникам на период Игр, хотя работы очевидно станет намного больше. К железнодорожникам обещают подключиться коммунальные службы, в том числе мусоросборщики. Первый же день «пробной» забастовки практически парализовал французскую столицу, по сути, разорвав связь между городом и предместьями региона Иль-де-Франс. В случае отказа принимать требования, профсоюз грозится бастовать с 1 июля по 8 сентября — то есть на протяжении всего периода Олимпиады и Паралимпиады. Скоростные пригородные поезда имеют критическое значение для проведения соревнований, ведь ряд объектов Олимпиады-2024, в том числе и Олимпийская деревня, находится на значительном отдалении от центра Парижа.

Жители Парижа в ожидании поезда. Фото AFP

В этот вторник пассажирам была доступна менее чем половина из направлений RER — системы, напоминающей московские центральные диаметры с той лишь разницей что часть путей через основные магистрали проходит под землей на манер классического метро. Сам метрополитен Парижа пока что к забастовке не присоединился, но и такую возможность исключать нельзя. По крайней мере трамваи на севере Парижа уже прекращали движение по маршрутам. Есть угроза и забастовки работников аэропорта. Речь идет как о главной воздушной гавани имени Шарля де Голля, так и о другом аэропорте — Орли. Другое дело, что по последней вариации трудового законодательства полноценно перекрыть работу аэропорта профсоюзы не могут, так что забастовка имеет скорее символическое значение как акт солидарности с железнодорожниками — пассажиры все так же смогут прилетать в Париж и улетать, правда с небольшими задержками в зоне досмотра.

Директор института труда призвал бастующих к «олимпийскому перемирию»

Французские власти и так были обеспокоены транспортной доступностью Игр, поэтому было принято решение о переводе ряда сотрудников из транспортных систем регионов в столицу для усиления пропускной способности основных транспортных артерий Парижа. Это вызвало в свою очередь недовольство работников метро Марселя и Ниццы. Там понимают, что отъезд коллег на два месяца приведет к дополнительной нагрузке уже и для них самих, поэтому если бонусы за олимпийские переработки и полагаются, то выплачиваться они должны всем — в том числе и тем, кто будет работать в две смены вместо уехавших в Париж. Однако об этом разговоры даже не ведутся. Единственное, о чем пытается договориться столичная мэрия, так это о единоразовых бонусах в диапазоне от 600 до 1900 евро. Причем они не будут гарантированы, а выплачиваться будут только тем, кто внес «значительный вклад» в проведение Олимпиады.

Закрытый из-за забастовки вход на станцию. Фото AFP

Всего планируется премировать почти 20 тысяч сотрудников транспортных служб из 52 тысяч. Именно на них будет ложиться основная нагрузка во время Игр-2024. Профсоюз железнодорожников отвергает такие условия, потому что настаивает на равном премировании всех своих членов вне зависимости от того, как меняется их рабочий график. Кроме того, профсоюз требует удвоить размер этих самых премий. Президент профсоюза железнодорожников Фабьен Вильедье назвал выплату по 50 евро в сутки смешной и заявил, что переговоры могут начаться только с суммы премии в 1000 евро за два олимпийских месяца. Есть ли во французском бюджете необходимые резервы, чтобы покрыть подобные расходы, — большой вопрос, ведь сама по себе транспортная служба SNCF с подобными тратами не справится, да и не считает нужным вкладываться в эту историю.

Так или иначе, еще на одну головную боль у правительства Пятой республики больше. И «олимпийское перемирие», которое предложил директор Национального института труда Бернара Вивье бастующих вряд ли устроит, как не устраивает и призыв отказаться от внутренних противоречий сторонников независимости Новой Каледонии. Наоборот, Олимпиада — это тот самый момент, когда на твою страну смотрит весь мир и можно выдвигать практически любые требования.