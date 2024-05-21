«Пари НН» может усилиться защитником «Шинника» Шадринцевым

Защитник ярославского «Шинника» Дмитрий Шадринцев может продолжить карьеру в «Пари НН», сообщает «Евро-Футбол.Ру». Также интерес к игроку проявляет екатеринбургский «Урал».

Шадринцев в нынешнем сезоне провел 24 матча в первой лиге и Кубке России, отдав одну голевую передачу. Контракт защитника с «Шинником» истекает 30 июня 2024 года.

«Пари НН» пока не гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. Перед заключительным туром нижегородская команда с 29 баллами находится в зоне стыковых матчей. В 30-м туре нижегородцы на выезде сыграют с «Крыльями Советов».