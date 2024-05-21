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Сегодня, 11:00

Газизов: «Бердыев зажег «Динамо», двинул вперед, а мы не оступились!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о том, как будет строиться селекция клуба, который вышел в РПЛ.

— Когда поняли, что задачу можно решить? Все-таки после неожиданного ухода Курбана Бердыева далеко не все верили, что команда выйдет в РПЛ при Хасанби Биджиеве.

— Эудардович (Хасанби Биджиев. — Прим. «СЭ») огромный молодец. Прийти после такого специалиста, как Бекиич (Курбан Бердыев), и решить задачу... Не каждый сможет! Вчера у него был день рождения. Представляете, какой он сегодня подарок получил! Заслужил! Как и весь тренерский штаб.

— Как думаете, Курбан Бердыев не сожалеет о своем решении зимой покинуть пост наставника сине-белых?

— Давайте сейчас не об этом. Все равно он зажег команду, двинул ее вперед. Мы продолжили дело и не оступились. Это самое важное.

— Зимой вы никого деньгами не убивали, провели точечную селекцию. Но как будет сейчас? Под РПЛ же нужны другие приобретения?

— Посмотрим. Трансферы любят тишину. Мы разговаривали с Гаджи Муслимовичем на эту тему. Он четко определил, что мы должны развивать наших футболистов через учебно-тренировочный процесс. У нас самая молодая команда в ФНЛ. В матче против «Родины» вышли четыре лимитчика. А потом на поле появился и пятый! Это говорит о серьезном потенциале «Динамо». Очень важно сохранить костяк. Будем откровенны, в эту команду мало кто верил, но ребята всем все доказали. Все добавили в плане мастерства и менталитета. Серьезнейший скачок.

— Нет опасений, что сейчас Касинтуру у вас переманят?

— Это футбол. Рано говорить о том, что он точно останется. Если поступает реально хорошее предложение, клуб должен давать футболисту возможность расти дальше. Мне бы хотелось и в предстоящем сезоне работать с Эгашем. Но как все сложится... Поживем — увидим. Не хочется кого-то выделять. Я горд, что работаю в этой команде, с этими ребятами. Горд!

Александр Кокорин. «Позвоню Кокорину: «Эх, Саша, Саша, что ж ты нас не дождался?!» Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 1 : 0
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 1 : 1
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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