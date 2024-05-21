Газизов: «Бердыев зажег «Динамо», двинул вперед, а мы не оступились!»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о том, как будет строиться селекция клуба, который вышел в РПЛ.
— Когда поняли, что задачу можно решить? Все-таки после неожиданного ухода Курбана Бердыева далеко не все верили, что команда выйдет в РПЛ при Хасанби Биджиеве.
— Эудардович (Хасанби Биджиев. — Прим. «СЭ») огромный молодец. Прийти после такого специалиста, как Бекиич (Курбан Бердыев), и решить задачу... Не каждый сможет! Вчера у него был день рождения. Представляете, какой он сегодня подарок получил! Заслужил! Как и весь тренерский штаб.
— Как думаете, Курбан Бердыев не сожалеет о своем решении зимой покинуть пост наставника сине-белых?
— Давайте сейчас не об этом. Все равно он зажег команду, двинул ее вперед. Мы продолжили дело и не оступились. Это самое важное.
— Зимой вы никого деньгами не убивали, провели точечную селекцию. Но как будет сейчас? Под РПЛ же нужны другие приобретения?
— Посмотрим. Трансферы любят тишину. Мы разговаривали с Гаджи Муслимовичем на эту тему. Он четко определил, что мы должны развивать наших футболистов через учебно-тренировочный процесс. У нас самая молодая команда в ФНЛ. В матче против «Родины» вышли четыре лимитчика. А потом на поле появился и пятый! Это говорит о серьезном потенциале «Динамо». Очень важно сохранить костяк. Будем откровенны, в эту команду мало кто верил, но ребята всем все доказали. Все добавили в плане мастерства и менталитета. Серьезнейший скачок.
— Нет опасений, что сейчас Касинтуру у вас переманят?
— Это футбол. Рано говорить о том, что он точно останется. Если поступает реально хорошее предложение, клуб должен давать футболисту возможность расти дальше. Мне бы хотелось и в предстоящем сезоне работать с Эгашем. Но как все сложится... Поживем — увидим. Не хочется кого-то выделять. Я горд, что работаю в этой команде, с этими ребятами. Горд!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
8
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|0 : 2
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|2 : 0
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|1 : 0
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|1 : 2
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|0 : 1
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|1 : 0
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|1 : 1
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6