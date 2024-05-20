«Торпедо» ушло от домашнего поражения в матче с «Шинником»

«Торпедо» сыграло вничью с «Шинником» в домашнем матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги со счетом 1:1.

У автозаводцев отличился Георгий Гонгадзе. За ярославцев забил Василий Алейников.

«Шинник» переместился на седьмое место в таблице с 48 очками. «Торпедо» осталось на десятой строчке (44).

В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с «Ленинградцем», а «Шинник» примет тульский «Арсенал». Оба матча пройдут 25 мая.