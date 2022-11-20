«Волга» в гостях победила «Нефтехимик»

«Волга» в гостях победила «Нефтехимик» в матче 19-го тура первой лиги. Команда из Ульяновска одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Волга» набрала 12 очков, но остается в зоне вылета, занимая 18-е место. «Нефтехимик» идет на 9-й строчке (27 очков).