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«Волга» в гостях победила «Нефтехимик»

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«Волга» в гостях победила «Нефтехимик» в матче 19-го тура первой лиги. Команда из Ульяновска одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Волга» набрала 12 очков, но остается в зоне вылета, занимая 18-е место. «Нефтехимик» идет на 9-й строчке (27 очков).

Россия. ФНЛ. 19-й тур
20 нояб, 14:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:2
Волга Ул

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Нефтехимик
0
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Неделя

«Алания» на выезде проиграла «Енисею»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.11 19:00
Балтика – Шинник
 1 : 0
20.11 12:00
Уфа – Рубин
 1 : 2
20.11 13:00
Енисей – Алания
 2 : 0
20.11 14:00
Нефтехимик – Волга
 1 : 2
20.11 15:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 15:00
Родина – Велес
 - : -
20.11 16:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 17:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 19:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 16 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 15 1 5
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