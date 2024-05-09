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Хомуха: «Зенит» не угадал с Фернандесом, такие трансферы вредят имиджу клуба»

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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил появившуюся новость о том, что защитник клуба Марио Фернандес не сыграет за сине-бело-голубых в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

«Зениту» необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. Можно также пригласить молодого, перспективного игрока из академии. «Зенит» не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

33-летний Фернандес стал игроком «Зенита» в июле 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за команду из Санкт-Петербурга 18 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

В четверг, 9 мая, стало известно, что Фернандес может завершить карьеру ближайшим летом.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Хомуха
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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 8
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Зенит

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Кирилл Гоцук

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