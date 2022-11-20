«Алания» на выезде проиграла «Енисею»

«Енисей» на своем поле обыграл «Аланию» в матче 19-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Александр Ломакин и Кирилл Столбов.

«Енисей» набрал 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» с 35 очками располагается на 2-й строчке.

В следующем туре «Енисей» сыграет против «Велеса» 27 ноября. «Алания» в этот же день встретится с «Уфой».