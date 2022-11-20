Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»

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Тульский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 19-го тура первой лиги — 0:0.

«Арсенал» набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Акрон» идет на 13-й строчке (21 очко).