Александрова проиграла во втором круге турнира в Риме

Россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Александре Соснович во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 0:6, 1:6.

Матч длился 1 час. Александрова за игру допустила 10 двойных ошибок. У Соснович — 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Белорусская теннисистка вышла в третий круг и встретится с немкой Анжелик Кербер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:0, 6:1