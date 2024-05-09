Александрова проиграла во втором круге турнира в Риме
Россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Александре Соснович во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 0:6, 1:6.
Матч длился 1 час. Александрова за игру допустила 10 двойных ошибок. У Соснович — 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Белорусская теннисистка вышла в третий круг и встретится с немкой Анжелик Кербер.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:0, 6:1
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