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Азмун — Дзюбе: «Иди в Первую лигу и играй там. Ты уже старый, так что в самый раз»

Азмун шутя предложил Дзюбе играть за «Рубин» в Первой лиге
Руслан Минаев
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун посоветовал форварду Артему Дзюбе перейти в «Рубин».

— Сейчас Дзюба без клуба. Он ушел из «Зенита».

— Почему он не пойдет в «Рубин»?

— Возможно, хочет играть в Европе?

— Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы?

— Думаешь, это подходящая лига для него?

— Теперь он уже старый, так что в самый раз, — цитирует Азмуна Sport24.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22. Игрок покинул «Зенит», за который выступал с июня 2015 года, в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-13-azmun-dzyuba-idi-v-pervuyu-ligu-i-igray-tam-on-uzhe-staryy-eto-v-samyy-raz
Артем Дзюба
Сердар Азмун
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ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
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