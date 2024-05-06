Спонсор Эд Ширан, самый дорогой игрок за 6 миллионов евро. «Ипсвич» за год скакнул из третьего дивизиона в АПЛ

У команды очень известный спонсор и прогрессивный молодой тренер.

АПЛ второй год подряд пополнится командой со словом «таун» в названии. От «сити» такие отличаются размерами родных городов, они поменьше. В английскую вышку вернулся клуб из Ипсвича, население которого вдвое меньше, чем проживает людей в московском районе Марьино. Когда команда в последний раз играла в премьер-лиге, Беллингем еще не родился, Роналдо не сделал легендарную стрижку, а Абрамович не купил «Челси».

В последнем туре сезона-2001/02 «Ипсвичу» надо было побеждать «Ливерпуль» и рассчитывать на поражение «Сандерленда» в матче с «Дерби Каунти», только так можно было не вылететь. Получили 0:5 на «Энфилде» и на долгих 22 года покинули АПЛ. В 2019-м получилось, наконец, покинуть чемпионшип, но с другой стороны — с последнего места спустились в лигу 1, третий по силе дивизион Англии.

Болельщики «Ипсвича» празднуют выход команды в АПЛ. Фото Reuters

Главные герои

После трех сезонов в середине таблицы начался резкий взлет, который не останавливается до сих пор. Год назад «Ипсвич» занял второе место в чемпионате и снова попал в чемпионшип, а уже сейчас — еще одно серебро и повышение до элиты. И это реальная сенсация. Перед стартом розыгрыша никто не верил в команду. Точнее, об этом просто не думали. Вы ведь всерьез не оцениваете шансы на чемпионство условного «Вест Хэма»?

Фаворитами считались «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон». В таком порядке и расположились в итоге, только «Ипсвич» втиснулся на второе место. Если вы включали его матчи или хотя бы видели фотки, в глаза наверняка бросились необычные надписи на футболках. Там, где должно быть название спонсора, нанесено: «The + – = : х Tour». Объяснение простое, и оно заодно даст понять, что фанбаза клуба растекается далеко за пределы городка: уже три года «Ипсвич» спонсируется Эдом Шираном, а на майках пишут название его тура.

Певец с детства любит футбол и выбрал непопулярный вариант, за кого болеть. Но тут все тоже просто: в четыре года будущий обладатель «Грэмми» с семьей переехал в графство Суффолк, крупнейший пункт которого — Ипсвич. Даже в статусе мировой суперзвезды Ширан регулярно заглядывает на 30-тысячный «Портман Роуд», спокойно может налить фанатам в баре стадиона и иногда надевает на концерты любимую синюю футболку. Символично, что с приходом музыкальных денег пошли и результаты.

Киран Маккенна. Фото Reuters

Еще одна важнейшая фигура — 37-летний тренер Киран Маккенна, который работает в «Ипсвиче» с конца 2021 года. С момента его назначения ни один специалист из всех английских дивизионов не набрал очков больше, чем североирландец — 236. То есть ни Пеп, ни Клопп. Никто! Маккенна закончил игровую карьеру в 22 года из-за травмы бедра, так и не проведя хотя бы матча во взрослом футболе.

Ранее Маккенна не работал сольно на таком уровне, только в молодежках или ассистировал более известным тренерам. В «МЮ» входил в штабы Моуринью, Сульшера и Рангника. Бэкграунд, естественно, помогает. Киран прокачивает игроков, дает им пространство для роста. Прямо как в академиях. Лучший ассистент чемпионшипа Лейф Дэвис не даст соврать: «Это его заслуга в моих ассистах, потому что он помог мне улучшить игру на последней трети поля».

Как и арендованный из «Челси» Омари Хатчинсон: «Когда я пришел, у нас с ним наладилось взаимопонимание с первого раза. Он долго работал в академии и знает, как работать с молодыми ребятами». Кстати, 15 лет назад «Ипсвич» тренировал Рой Кин. Было бы интересно послушать, как у него дела с взаимопониманием и контактом с молодежью.

Лейф Дэвис. Фото Reuters

Стиль игры

Что мы имеем: молодой и явно перспективный тренер, которого обожает весь город, работает в команде с наибольшим количеством голов в лиге. Как думаете, какой футбол он ставит и чьими идеями вдохновляется? Вопрос риторический. Выход в атаку — только низом. Местами можно заметить адаптации рисунка Гвардиолы.

«Ипсвич» очень адаптивен. Команда обожает перегружать фланги, чтобы резко перевести мяч на другую сторону, где фулбек или вингер уже готов пройти полполя вообще без сопротивления. Но при этом чаще всего мяч двигают через середину. Центральные защитники не боятся пасовать напрямую форварду метров на 30. Тоже низом. И, конечно, прессинг. Без него сейчас никуда. «Ипсвич» входит в топ-3 чемпионшипа по количеству отборов в финальной трети.

Футболисты «Ипсвича» с трофеем. Фото Reuters

В составе команды вы не найдете состоявшихся, широко известных фамилий. Лучшие бомбардиры с 13 голами — Конор Чаплин и Нейтан Бродхэд. На двоих у них две минуты в АПЛ за карьеру, все у Нейтана. Самый дорогой игрок стоит всего 6 миллионов евро, это вышеупомянутый Дэвис. По всей лиге он не входит даже в топ-50. Весь ростер оценивается в 50,50 миллиона евро — 15-е место из 24.

Андеграунд обаятелен. Многие нейтральные болельщики с удовольствием смотрят на нищий «Лутон», который играет на олдскульном стадионе, и желают ему побед. Потому что лампово и как-то по-настоящему все выглядит. И дебютант АПЛ уже доказал, что с крохотным бюджетом можно бодаться в высшем дивизионе. Возможно, вылетят, но шансы остаться еще не потеряны.

Есть ощущение, что «Ипсвич» тоже очарует массы. И похлеще «Лутона». Здесь Эд Ширан, модные, эффективные тренерские решения, веселье и много голов во все стороны. Почва для привлечения новых болельщиков плодороднейшая. Через пару недель клуб отметит 43 года с победы в Кубке УЕФА. До повторения таких достижений очень далеко, для начала надо закрепиться в премьер-лиге. И Киран Маккенна создает впечатление тренера, которому это по силам.